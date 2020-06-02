شاهد.. أول نقش في الدعاء على حجر من المدينة: «تاب الله على أمير المؤمنين»

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق فيديو أول نقش في الدعاء لأمير المؤمنين؛ والذي تم نقشه على حجر من المدينة المنورة. وثق فيديو أول نقش في الدعاء لأمير المؤمنين؛ والذي تم نقشه على حجر من المدينة المنورة. وكُتب وكُتب النقش مجرد من الإسم (تاب الله على أمير المؤمنين آمين)؛ حيث أن أول من تسمى بأمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب. وكان هذا الدعاء خص به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والله أعلم.

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