شكرا لمتابعة خبر عن "التقاعد" توضح خطوات التقديم على "ضم خدمة حكومي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن خدمة " ضم خدمة حكومي" التي تتيح للمشترك الذي يعمل في وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ويرغب في ضم خدمته السابقة الخاضعة لنفس النظام والتي سبق التعويض عنها بمكافأة لمرة واحدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل الحالي.

وأوضحت المؤسسة، أن خطوات التقدم على الخدمة هي: الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة هنــــــــا، الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، تحديد خدمات "زائر" والضغط على خدمة "طلب ضم حكومي " ، إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.