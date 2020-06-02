الربيعة: ملتزمون بـ500 مليون دولار لدعم خطّة الاستجابة الإنسانية باليمن

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، ودعم خطة مواجهة «كوفيد ـ 19»، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليّات مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأضاف «الربيعة» خلال مؤتمر المانحين لليمن الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، أن بقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفّذ من خلال المركز بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، قائلًا: «نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم جراء جائحة (كوفيد ـ 19)، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية، يُضاف إلى ذلك ما يواجهه الشعب اليمني من ظروف إنسانية وصحية صعبة، تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران».

وجدَّد «الربيعة» التأكيد على أن المملكة دأبت منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ على ترسيخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتقديم الدعم والمساعدات بكل حيادية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأزمات، مشيرًا إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع «مسام» لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار؛ ليكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغ وقدره 100 مليون دولار.

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