الرياض ومكة المكرمة تتصدران حالات التعافي من كورونا خلال 24 ساعة..

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 610 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، من إجمالي 65790 حالة شفاء في المملكة منذ بداية الأزمة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ251 حالة تعافٍ، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، ثم جدة 255 والدرعية 110 والمدينة المنورة 77 وحائل 41 والطائف 33 والظهران 27 والجبيل 22.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 89011 حالة حتى الآن، بينما أعلنت تعافي 1484 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65790 حالة، كما تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.

وجاءت توزيع حالات التعافي في باقي مدن المملكة خلال 23 ساعة الماضية كالتالي:

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