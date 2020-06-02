وزارة البلديات: «7 مخالفات» تستلزم إبلاغنا بتجاوزات الوقاية من كورونا

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفي الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، عبر خدمة 940 المتاحة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن وجود باعة متجولين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحالات اشتباه لأعراض مرضية، وسوء النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية، أو عدم توفير أدوات وقائية، وعدم تطهير عربات التسوق بالمنشآت، وعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها للمناديب.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها، وأشادت -في الوقت نفسه- بمستوى التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما انعكس إيجابًا على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة.

وكررت الوزارة ترحيبها بالإبلاغ عن وجود زحام داخل المنشآت وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، أو مخالفة اشتراطات العمل وقت منع التجول، أو مخالفة شروط الاغلاق، ولفتت إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا: