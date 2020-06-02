السعودية تدعو دول العالم للوفاء بتعهّداتها لليمن بشأن تمويل عمليات الإغاثة

دعت المملكة العربية السعودية جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن، التي أُعلن عنها العام الماضي بمبلغ مليارين و410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عمليات الإغاثة، وسيخصَّص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشّي فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر المانحين الافتراضيّ لليمن 2020م، الذي تنظّمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والتي أعرب خلالها، عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهّدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك.

وتابع الوزير، إن المملكة قدّمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًا وإغاثيًا وإنسانيًا، مجددًا التأكيد على موقف المملكة الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسيّ شامل وفق المرجعيات الثلاث.

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