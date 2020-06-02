المياه الوطنية: 15 شوال موعد العمل بالإجراءات النظامية ورفع الاستثناءات

بادرت شركة المياه الوطنية بإيقاف العمل بنظام فصل الخدمات عن المتعثّرين في السداد، مع إتاحة خدمة طلب الصهاريج لجميع العملاء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمةً منها لدعم عملائها في تلك الظروف، استشعارًا من شركة المياه الوطنية بأهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع المبادرات الوطنية المُقَدَّمَةِ للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن للتخفيف من الآثار المترتبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» وسعيًا منها لتحقيق رضا عملائها.

وقالت الشركة إنه «نظرًا لتحسّن الوضع العام، وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي تدعو الشركة جميع عملائها للمسارعة في سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير الخدمات المُقدَّمة لهم خلال الفترة الماضية لتلافي تراكمها وزيادة المديونيات المترتبة على تأجيل سدادها».

وأعلنت الشركة عن عودة العمل بالإجراءات النظامية المعتمدة ورفع الاستثناءات، ذلك بفصل الخدمة عن المتعثرين في السداد اعتبارًا من يوم الأحد القادم 15 شوال 1441هـ الموافق ٧ يونيو 2020م، وإعادة ربط خدمة طلب صهاريج المياه بشكل مباشر بسداد المديونيات اعتبارًا من 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م.

وقالت الشركة إنه «لضمان استمرار خدماتنا لكم دون انقطاع وحصولكم على الفواتير الشهرية حال صدورها، نهيب بجميع عملائنا بضرورة تحديث معلوماتهم، والإسراع في ذلك عبر الفرع الإلكتروني «e.nwc.com.sa»، نعمل من أجل استدامة وعدالة خدمات شبكة المياه والصرف الصحي المُقَدَّمَة لكم، ونقدِّر تفهّمكم وتعاونكم».