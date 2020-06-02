الإبلاغ عن أي ممارسات تقوّض جهود احتواء الجائحة..
تعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كل مناطق المملكة بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًّا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكل قطاعاتها للحد من انتشار الفيروس، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارتي «الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وأبدت الهيئة أملها تقيد الجميع بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولًا، وجعلته في مقدمة أولوياتها، ودعت إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العامّ بأي صورة كانت.
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كانت هذه تفاصيل خبر جولات مرتقبة لـ«مكافحة الفساد»: تضمن تطبيق بروتوكولات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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