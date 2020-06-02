شكرا لقرائتكم خبر عن " المياه " توقف نظام فصل الخدمات عن المتعثرين في السداد والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت شركة المياه الوطنية العمل بنظام فصل الخدمات عن المتعثرين في السداد مع إتاحة خدمة طلب الصهاريج لجميع العملاء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمةً منها لدعم عملائها في تلك الظروف, واستشعارًا من الشركة بأهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع المبادرات الوطنية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن للتخفيف من الآثار المترتبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وسعياً منها لتحقيق رضا عملائها. وتدعو الشركة جميع عملائها للمسارعة في سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير الخدمات المقدمة لهم خلال الفترة الماضية لتلافي تراكمها وزيادة المديونيات المترتبة على تأجيل سداده, وذلك نظرًا لتحسّن الوضع العام وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي. كما تعلن الشركة عودة العمل بالإجراءات النظامية المعتمدة ورفع الاستثناءات، وذلك بفصل الخدمة عن المتعثرين في السداد اعتباراً من يوم الأحد القادم 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م، وإعادة ربط خدمة طلب صهاريج المياه بشكل مباشر بسداد المديونيات اعتباراً من 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م. وتهيب شركة المياه الوطنية جميع عملائها بضرورة تحديث معلوماتهم والإسراع في ذلك عبر الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

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