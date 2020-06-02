وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أكثر من 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المزيد

قالت بريطانيا، الثلاثاء، إن أكثر من 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأعلن جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني إلى الشعب اليمني .

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه" لدينا مسؤولية عالمية لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني في ظل تفشي فيروس كورونا".

وقال كليفرلي إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

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وانطلق، الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية للبلد الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.