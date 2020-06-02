المياه الوطنية: استئناف فصل الخدمة عن المتعثرين الأحد القادم

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عودة العمل بالإجراءات النظامية المعتمدة ورفع الاستثناءات، وذلك بفصل الخدمة عن المتعثرين في السداد اعتبارًا من يوم الأحد القادم 15 شوال 1441هـ الموافق ٧ يونيو 2020م، وإعادة ربط خدمة طلب صهاريج المياه بشكل مباشر بسداد المديونيات اعتبارًا من 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م.

وقالت المياه الوطنية إنه: “لضمان استمرار خدماتنا لكم دون انقطاع وحصولكم على الفواتير الشهرية حال صدورها، فإن شركة المياه الوطنية تهيب بجميع عملائها بضرورة تحديث معلوماتهم، والإسراع في ذلك عبر الفرع الإلكتروني: (هنا)، نعمل من أجل استدامة وعدالة خدمات شبكة المياه والصرف الصحي المقدمة لكم”.

Advertisements

وكانت الشركة أفادت اليوم أنه استشعارًا منها بأهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع المبادرات الوطنية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن للتخفيف من الآثار المترتبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وسعيًا منها لتحقيق رضا عملائها، بادرت الشركة بإيقاف العمل بنظام فصل الخدمات عن المتعثرين في السداد مع إتاحة خدمة طلب الصهاريج لجميع العملاء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمةً منها لدعم عملائها في تلك الظروف.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19