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عبر موهبة 43800 طالب وطالبة يتنافسون في مسابقة الكانجارو للرياضيات
لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة ” اختبارات مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020 اليوم الثلاثاء بمشاركة أكثر من 43 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية في المملكة.
وتستمر مسابقة موهبة على مدى ثلاثة أيام لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
وذكرت موهبة أن اختبارات الكانجارو ستُعقد اليوم لطلاب صفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستُعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط غدًا الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 4 يونيو 2020.
وقد أجرت موهبة اختبارًا تجريبيًا للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال المدة من 12 إلى 14 مايو الماضي بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.
وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث بلغ عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالبًا وطالبة، و10903 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة، و6552 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية.
يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
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