السعودية | التحالف: اعتراض طائرتي درون حوثيتين باتجاه المملكة

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض طائرتي درون حوثيتين باتجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء أن قوات التحالف المشتركة اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في مدينة "خميس مشيط".

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كما أضاف أن المليشيات الحوثية مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني عبر إطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

إلى ذلك بين المالكي أن تلك الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأكيدا جديدا على رفض مبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيات الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

كما شدد على أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات من أجل تحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.