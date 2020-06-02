محمد بن مسعود - الدمام - 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 06:08 PM في ظل الاحتجاجات المستمرة "الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن "الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن؛ في ظل الاحتجاجات المستمرة. الكلمات المفتاحية ، "الدفاع الأمريكية" تعلن رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن ،

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