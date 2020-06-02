، "جوجل" تكشف عن طريق الخطأ عن مواصفات "أندرويد 11" كافة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن طريق الخطأ، عن المواصفات الخاصة بالنسخة التجريبية لنظام تشغيل "أندرويد 11" كافة.

ورغم أن الشركة الأمريكية أصدرت قراراً بتأجيل إطلاق النسخة التجريبية لـ"أندرويد 11" يوم 3 يونيو، بسبب الاحتجاجات الأمريكية، إلا أن تسريبات لبعض هواتف "بيكسل" كشفت عن مواصفات نظام التشغيل المرتقب.

وكشف أحد أشهر مسرّبي الشركات التقنية، أنه تمكن من الوصول إلى معاينة المطورين لأحد هواتف "بيكسل"، التي تحتوي على مواصفات وأسرار "أندرويد 11" كافة.

وتظهر تلك المواصفات المسربة لـ"أندرويد 11" عدداً من الميزات الجديدة، التي جاءت على النحو التالي:

- قائمة الحفاظ على عمر البطارية الجديدة.

- أنماط أيقونات جديدة للشاشة الرئيسة، مثل أشكال "الحصى، والسفينة، والمستطيل المدبب".

- قائمة الفقاعات الجديدة، التي تسمح بتصغير التطبيقات إلى فقاعة تطفو فوق واجهة المستخدم.

- تطبيق "بيكسل لانشر" يوجد في الصف العلوي من التطبيقات والصف السفلي من الشاشات الرئيسة.شركة جوجل الأمريكية أندرويد 11