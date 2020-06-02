- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية قرارًا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنًا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.
وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي: شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار؛ منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.
وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.
ويُوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينيات.
الجزائر.. بحكم قضائي: الحجز على ممتلكات وزير الدفاع الأسبقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية قرارًا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنًا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.
وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي: شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار؛ منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.
وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.
ويُوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينيات.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:52 PM
متّهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي.. حُكم عليه بالسجن 20 سنة بتهمة التآمر
أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية قرارًا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنًا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.
وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي: شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار؛ منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.
وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.
ويُوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينيات.
، الجزائر.. بحكم قضائي: الحجز على ممتلكات وزير الدفاع الأسبق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. بحكم قضائي: الحجز على ممتلكات وزير الدفاع الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.