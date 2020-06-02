شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. طريقة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تفاصيل خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونيًا.

وذكرت، في مقطع فيديو، أنه بمجرد تسجيل الفرد لعقد قرانه في وزارة العدل يتم تسجيله إلكترونيًا في الأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وأضافت أنه يمكن للزوج بعدها أن يدخل على حسابه بمنصة "أبشر" ويطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة عبر عنوانه الوطني، مشيرة إلى أن البريد سيقوم بعدها بإيصال السجل للزوج.

ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بالدخول على حساب أبشر ثم اختيار خدمات، ثم اختيار الأحوال المدنية، والنقر على خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.