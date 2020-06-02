شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف إمكانية العودة لتشديد إجراءات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك نسبة عالية من الالتزام بالإجراءات الإحترازية في المملكة .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك فئات أخرى تتعامل باستهتار، وأنه مهما كانت هذه الفئة محدودة إلى أنها خطر على المجتمع.

وتابع : " على الجميع تذكير أنفسهم بضرورة التمسك بالإجراءات الوقائية التي ليست بالصعبة " ، موضحًا أن منحنى الإصابات يتأثر بعد أمور.

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وأفاد بأنه "مرّ في المملكة بمرحلة تباطؤ وهذا شيء مُبشر، لكن عدم الإلتزام بالاجراءات يجعل هناك فرصة أن يعود بسرعة مرة ثانية " .

وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 89,011 حالة.