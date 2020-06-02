شكرا لمتابعة خبر عن مكة تعود لتسجيل ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): عادت مكة من جديد لتسجيل ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس عادت مكة من جديد لتسجيل ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد أن شهدت انخفاضَا في أيام متتالية. وسجلت مكة اليوم 300 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 251حالة تعافٍ و6 حالات وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15895 حالة، منها 3587 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و230 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة تعود لتسجيل ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.