شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الجوية تُعلن استئناف المزيد من الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الخطوط الجوية، عن استئناف المزيد من الرحلات الداخلية، ابتداءًا من ٦ و ٧ يونيو الجاري.

وأوضحت جدول التشغيل التدريجي للرحلات، إذ سيتم إطلاق رحلات من وإلى الرياض (حائل، الجوف، عرعر) ابتداء من يوم ٦ يونيو، وكذلك من وإلى الرياض والطائف ابتداء من ٧ يونيو.