شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الجوية تُعلن استئناف المزيد من الرحلات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الخطوط الجوية، عن استئناف المزيد من الرحلات الداخلية، ابتداءًا من ٦ و ٧ يونيو الجاري.
وأوضحت جدول التشغيل التدريجي للرحلات، إذ سيتم إطلاق رحلات من وإلى الرياض (حائل، الجوف، عرعر) ابتداء من يوم ٦ يونيو، وكذلك من وإلى الرياض والطائف ابتداء من ٧ يونيو.
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