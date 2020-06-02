شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يعلن تقديم 500 مليون دولار لليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19). أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19). وأوضح وزير الصحة، أنه سيتم تخصيص 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

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