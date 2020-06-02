بالفيديو.. جريان السيول في رجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو، جريان السيول شمال رجال ألمع بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء. أظهر مقطع فيديو، جريان السيول شمال رجال ألمع بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء. وكانت الأرصاد، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان، عسير) .

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