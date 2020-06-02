شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة. وأكدت أن معظم المناطق ستشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 - 50 كم / س. وأضافت، في بيان لها، أن تلك التقلبات ستكون بدءً من يوم غد، الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل.

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