شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على خطوات الحصول على تصريح «مؤقت لسائق» من خلال تطبيق «توكلنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة بأنه في حالة الحاجة لتصريح "مؤقت لسائق" يستلزم الدخول إلى التطبيق واجراء بعض الخطوات.

واوضح التطبيق عبر حسابه "تويتر" بان على المستفيد الدخول الى تطبيق توكلنا، ثم اختيار "تصريح مؤقت لسائق" ثم كتابة البيانات المطلوبة للسائق، والضغط على "طلب تصريح".

وتابع التطبيق بأن طلب هذا النوع من التصاريح يشترط وجود تصريح عمل قائم لمن يريد سائق لتوصيله، وجاء ذلك من خلال استفسار عن كيفية استخراج تصريح مؤقت لسائق.