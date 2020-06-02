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شكرا لمتابعة خبر عن صور قديمة للملك عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صور قديمة تم التقاطها عام 1939م الملك عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض.
كما وثقت صورة أخرى التقطت في نفس العام الأمراء متعب وطلال ونواف بن عبدالعزيز رحمهم الله تعالى وهم يتواجدون معا في الرياض.
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