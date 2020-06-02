شكرا لمتابعة خبر عن صور قديمة للملك عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صور قديمة تم التقاطها عام 1939م الملك عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض. وثقت صور قديمة تم التقاطها عام 1939م الملك عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض. كما وثقت صورة أخرى التقطت في نفس العام الأمراء متعب وطلال ونواف بن عبدالعزيز رحمهم الله تعالى وهم يتواجدون معا في الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور قديمة للملك عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.