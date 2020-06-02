شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: الأرقام الكبيرة دليل على السلوكيات غير منضبطة في المجتمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية.

وأضاف خلال الإفادة اليومية الخاصة بفيروس كورونا في المملكة، أن العودة بدأت في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق.

وأشار إلى أن العالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل الحالات لفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم، مضيفًا أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ألا يتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين.