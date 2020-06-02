الهلال الأحمر يتلقى 726 ألف مكالمة إسعافية خلال شهر مايو

منها 50 ألف حالة طارئة
تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 726 ألف مكالمة خلال شهر مايو 2020؛ حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 120 ألف بلاغ إسعافي، منها 50 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المستشفيات، وذلك في ظل حالة الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.
وكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الشهري، عن أن عدد الفرص التطوعية خلال شهر مايو بلغ نحو 328 فرصة تطوعية، شارك بها أكثر من 2489 متطوعًا ومتطوعة بإجمالي ساعات تطوعية بلغ أكثر من 15 ألف ساعة.
وتكثف الهيئة جهودها خلال الفترة الحالية نظرًا لما تشهده المملكة من إجراءات صحية طارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار العدوى وذلك من خلال الفرق الإسعافية المنتشرة في كل مناطق المملكة وغرفة العمليات المركزية التي تمت مضاعفة طواقمها للعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين.
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