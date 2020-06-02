للجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية.. كيف تحصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية؟

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، شروط الحصول على تمويل «دائم» للجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية، من أجل تحفيز الجمعيات الأهلية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة، ومنح غير مستردة بشروط وضوابط محددة.

وحدَّد بنك التنمية الاجتماعية، شروطًا عدة للحصول على تمويل دائم، منها أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون مضى على تسجيلها سنتان على الأقل، ولديها مجلس إدارة مؤهل.

وكذلك يكون للجمعية مقر في النطاق الجغرافي، الذي تقدم خدماتها فيه، وأن تلتزم بتوفير كل متطلبات التمويل، التي يطلبها البرنامج، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ومن متطلبات التمويل، أن يكون المشروع المراد تمويله داخل المملكة، وذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة، وتكون عائدات المشروع تسهم بشكل مباشر في دعم استدامة الجهة طالبة التمويل، وإرفاق موافقة أصحاب الصلاحية في الجهة طالبة التمويل، وتوفير المساهمة الذاتية، حسب النسب المقررة وتوفير الضمانات اللازمة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فإن متطلبات التقديم تتمثل في تقديم صور من المستندات التالية:



1-ترخيص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساري المفعول.



2-قرار مجلس إدارة الجهة المستفيدة بالموافقة على تأسيس المشروع المطلوب.



3-إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البرنامج.



4-إرفاق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.



5-بيان بأعضاء مجلس إدارة الجمعية مع تقديم السير الذاتية لهم.



6-القوائم المالية المعتمدة.



7-كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.



8-دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

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9-صك ملكية / عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع.



10-أي مستندات إضافية يطلبها البرنامج.

ضمانات الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

وأكَّد بنك التنمية الاجتماعية، ضرورة تقديم الجهة طالبة التمويل بتقديم العديد من الضمانات، حسبما يقبله البنك منها رهن المشروع الممول وأصوله؛ بشرط أن يكون على أرض مملوكة للجهة.

وفي حالة عدم ملكية الجهة للأرض المقام عليها المشروع، فعلى الجهة مقابل التمويل تقديم أحد الضمانات التالية، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية:

1-رهن عقاري غير السكن الخاص بالأعضاء يغطي قيمة التمويل.

2-رهن ممتلكات أخرى تغطي قيمة التمويل.

3-ضمان مالي يغطي قيمة التمويل.

4-كفالة شخصية (غرم واداء).

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