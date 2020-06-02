بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المدن والمحافظات والمناطق

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 1869 حالة اليوم الثلاثاء.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ556 حالة، ثم مكة ثانيًا بـ300 حالة، وباقي المدن جدة 279، الدمام 123، الهفوف 119، القطيف 78، الدرعية 72، المدينة 57، الخبر 36، الطائف 27، جدة 27، المبرز 17، ينبع 16، بيش 16، نجران 16.

كما سجلت الجفر 13، محايل عسير 9، تبوك 9، الهدا 8، أبو عروة 6، خميس مشيط 5، النعيرية 5، المندق 4، الجبيل 4، جازان 4، خليص. وسجلت كل من المظيلف، المويه، الظهران، حفر الباطن، الليث، وادي الدواسر 3 حالات في كل منها.

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فيما سجلت بلجرشي، الباحة، نمرة، أم الدوم، أبها، بقيق، حائل، شرورة، المزاحمية ، مرات، شقراء، ثادق، حالتين في كلّ منها، وسجلت المخواة، العيص، وادي الفرع، البكيرية، عنيزة، السحن، ظلم، الحرجة، النماص، بللسمر، ظهران الجنوب، أحد رفيدة، سبت العلاية، الخفجي، الدوادمي، السليل، الخرج حالة واحدة في كلّ منها.

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 89011 حالة حتى الآن، بينما أعلنت تعافي 1484 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65790 حالة، كما تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.

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