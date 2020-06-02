القبض على ثلاثة مواطنين تباهوا بحيازتهم أسلحة نارية

ألقت شرطة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين ظهروا بمقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتباهون بحيازتهم أسلحة نارية والاستعراض بها، وتوثيق ذلك ونشره.

جاء ذلك، حسبما صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري.

وقال التويجري، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر).

وأضاف، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.