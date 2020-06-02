مصادر: شاب يطلق النار على شقيقه بمحافظة بلجرشي

علمت «عاجل» أن الجهات الأمنية والمعنية باشرت قبل قليل حادث إطلاق نار بين شقيقين في محافظة بلجرشي.

ووفق المصادر فإن شابًا ثلاثينيًّا أصيب بطلق ناري بمنطقة الظهر، فيما تبين أن من قام بإطلاق النار عليه هو شقيقه .

وأكدت المصادر أن المجني عليه حالته خطيرة جدًا.

وستوافيك «عاجل» بمزيد من التفاصيل لاحقًا..