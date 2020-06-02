تعرف على خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر «أبشر»

وفق وكالة الأحوال المدنية
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونيًا عبر منصة أبشر.
وأكَّدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن طلب إصدار سجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي.
ووفق الأحوال المدنية، فإنه بمجرد تسجيل عقد القران في وزارة العدل، يتم تسجيل الزواج إلكترونيًا في الأحوال المدنية، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.
وتابعت الأحوال المدنية، أنه بعد ذلك الدخول على حساب الزوج في أبشر، وطلب سجل الأسرة وإيصاله للعنوان الوطني؛ بدون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.
ويمكن للزوج الحصول على سجل الأسرة، من خلال اتباع الخطوات التالية، وفقًا للأحوال المدنية:
تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر.
اختيار أيقونة «خدماتي».
النقر على اختيار «خدمات».
ثم اختيار «الأحوال المدنية».
الضغط على خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج.
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