ضبط 3 منازل شعبية لتخزين الخضروات في حي خزام بجدة

ضبطت فرق بلدية خزام الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية 3 منازل شعبية تستخدم لتخزين الخضروات والفواكه بشكل عشوائي، وتفتقد لمقومات السلامة الصحية، حيث جرى مصادرة 250 كجم من المضبوطات، إلى جانب إتلاف 28 بسطة عشوائية. وقال رئيس البلدية المهندس محمد جابر الزهراني، إن الفرق التابعة واصلت أعمالها الرقابية بمشاركة من قوات أمن الطواري، في أحياء "غليل" – "بترومين"، وجرى إتلاف 10 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، و15 عربة مخالفة، مضيفاً أن الحملات تتم بإشراف ميداني مباشر على تنفيذها بما يحقق الدقة في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المخالفين، مؤكداً استمرار مكافحة الباعة الجائلين وذلك للقضاء على هذه الظاهرة.



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