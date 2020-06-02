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المملكة السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لمساعدة اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتبرع بـ500 مليون دولار لمساعدة اليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تبرعها بملبغ قدره نصف مليار دولار كمساعدات لليمن في ظل وباء فيروس .

 

جاء ذلك في كلمة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة خلال مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"

 

 وقال الربيعة خلال الكملة إن "السعودية ستقدم 500 مليون دولار إلى اليمن للمساعدة في التصدي لوباء كورونا".

 

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وأضاف أن "مليشيا الحوثي تنهب المساعدات الإنسانية ولا تهتم بتفشي وباء كورونا".

 

ويأتي المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار ، وفق مسؤول أممي.

 

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

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