شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بث مباشر لمؤتمر المانحين لليمن 2020 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أنطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة .

Advertisements ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك. ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن و شعبه الكريم.

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