شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1484 حالة تعافي جديدة من كورونا والاجمالي يصل 65790 والان نبدء بالتفاصيل

‏أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1484 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 65790 حالة ، فيما تم تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة وإجمالي الإصابات يصل إلى 89011 حالة .

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