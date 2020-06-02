شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أشخاص استعرضوا بالأسلحة النارية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتباهون بحيازتهم للأسلحة النارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطِنين في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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