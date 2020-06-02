شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة واحدة.. السيطرة على حريق محطة وقود في «رابغ» والان نبدء بالتفاصيل

• الحريق اندلع في خزانات خارجة عن الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ على حريق بخزانات وقود بمحطة تحت الصيانة والتجديد.

‏وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت صباح اليوم بلاغاً يفيد عن وجود حريق بمحطة وقود بحي الجود ، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف:"بوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق بـ ٢ من خزانات الوقود بالمحطة خارجة عن الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد، حيث باشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي، وتمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار للمواقع المجاورة وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حين باشر فريق التحقيق فرق السلامة والإشراف الوقائي عملهم بالموقع لاكمال الإجراءات اللازمة.