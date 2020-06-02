محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت تحديثات "الصحة" أن إجمالي المتعافين 65790 حالة سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.فيروس كورونا الجديد 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 04:04 PM أظهرت تحديثات "الصحة" أن إجمالي المتعافين 65790 حالة Advertisements بـ 1484.. المملكة تتجاوز 65 ألف متعافٍ من كورونا بـ 1484.. المملكة تتجاوز 65 ألف متعافٍ من كورونا سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة. الكلمات المفتاحية ، بـ 1484.. المملكة تتجاوز 65 ألف متعافٍ من كورونا ،

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