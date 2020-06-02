، سفير اليمن بالمملكة: نعول على مؤتمر المانحين الكثير لانتشالنا من الوضع الصعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزنداني" يؤكد أن السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة

أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتنطلق أعماله اليوم يأتي في ظرف سياسي وإنساني هو الأكثر حساسية في تاريخ اليمن، لافتًا إلى أن اليمن يعول على المؤتمر الكثير لانتشالهم من الوضع السياسي والإنساني الصعب الذي يعيشونه.

وقال "الزنداني": المملكة العربية السعودية لها دور مشكور ومحمود في اليمن منذ عقود طويلة، وقد وقفت إلى جانب اليمن في ظروف شديدة القسوة وكانت هي العضد والسند لليمن .

وأضاف: اليمن تعيش في هذه اللحظات عامها السادس من الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتشهد المزيد من التدهور خاصة في المشهد السياسي جراء الأحداث التي حصلت مؤخرًا، وضعف الموارد اليمنية والانخفاض الحاد في أسواق النفط عالميًا، إضافة إلى تفشي ‏جائحة كورونا "كوفيد 19" وانتشارها في اليمن على هذا النحو المتسارع في ظل ضعف بعض مؤسسات الدولة، التي تعاني من تسرب في الكوادر وضعف في الميزانيات والإمكانيات ‏مما يجعل الحاجة ماسة لانعقاد مؤتمر المانحين في هذا التوقيت .

وأوضح أن اليمن يأمل من ‏بقية المانحين والشركاء الدوليين تقديم الدعم والمساندة لليمن في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى استمرار دورها‏ في إسناد الشرعية اليمنية في مواجهات عصابات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني مؤتمر المانحين الدوليين