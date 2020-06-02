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محمد بن مسعود - الدمام - قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد فائز بن علي العسيري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
وعبر "العسيري" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 03:56 PM
قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد فائز بن علي العسيري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
وعبر "العسيري" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.
، "العسيري" إلى رتبة رائد بشرطة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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