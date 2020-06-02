شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تسجل 1869 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 89,011 حالة. وأضافت أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 65,790 حالة، كما سجلت 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.

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