شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اقبال كبير على محطة قطار الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):شهدت محطة قطار الدمام إقبالا كبيرا على رحلاتها بعد استئناف أول رحلات القطارات بعد عودة العمل .
واوضح مقطع فيديو بأن تطبيق الإجراءات الإحترازية هو سيد الموقف في محطة القطارات، كما ان العودة جاءت حذرة.
وأوضح المسؤولون بالمحطة بان الإجراءات الإحترازية طبقت من بداية حجز التذكرة عبر التطبيق والتأكد من حرارة العميل وحتى لبس الكمامة ومن لديه تذكرة والتباعد بين المسافرين.
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