شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تحصل على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال ISO 200301 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

حصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال (ISO 22301)، في الخدمات والأنظمة الالكترونية ، وذلك بعد نجاحها في تطوير وتطبيق المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال BCMS، الذي يهدف إلى تطبيق خطة استمرارية الأعمال والقدرة والبقاء في الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وفق الخطط الاستراتيجية والعمليات التي تتمثل في تقليل الخسائر والجهد والوقت .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إن استراتيجية أمانة المنطقة تهدف إلى تنفيذ مشاريع الأمانة بجودة عالية وتطبيق المعايير الدولية اللازمة للتقليل من المخاطر المحتملة على البنية التحتية من البيئة التقنية وبيئة العمل.

وأضاف المهندس الجبير أن أمانة الشرقية قد قامت بتطوير البنية التحتية الرقمية لديها وأتمتة خدماتها المقدمة لتحقيق مفهوم التحول الرقمي بشكل كامل على مستوى كافة الخدمات ، مؤكداً أن الأمانة قادرة على متابعة كافة العمليات في حال وقوع أي متغيرات من شأنها التأثير على سير العمل ، كما تسعى إلى حماية ممتلكاتها التقنية من الكوارث والأزمات المحتملة والحد منها .