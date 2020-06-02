بالصور..الدفاع المدني يسيطر على حريق بخزاني وقود بمحطة تحت التجديد في رابغ

تمكَّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، من إخماد حريق اشتعل في خزاني وقود بمحطة تحت الصيانة والتجديد.

وفى التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات 911 تلقت في تمام الساعة: (08:45) من الثلاثاء الموافق 10 / 10 / 1441ه بلاغًا يفيد بوجود حريق بمحطة وقود بحي الجود.

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وأضاف، أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، مشيرًا إلى أنه بوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خزاني وقود بمحطة وقود خارج الخدمة؛ بسبب أعمال الصيانة والتجديد.

وباشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي؛ حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار المواقع المجاورة، وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشر فريق التحقيق، وكذلك فرق السلامة والإشراف الوقائي عملهم بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.