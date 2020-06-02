بموعد مسبق.. منشآت تستأنف تقديم الاستشارات والإرشاد بمراكز الدعم في الرياض والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، استئناف العمل في مراكز دعم المنشآت في الرياض والمدينة المنورة مع استمرار الأسابيع الافتراضية التي يتم تنظيمها عن بُعد.

وشددت على ضرورة حجز موعد قبل الحضور لمقار المراكز، إذ إن العمل فيها محصور على الجلسات الاستشارية والإرشادية بما لا يتجاوز 3 أشخاص مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت "منشآت" أن بإمكان أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال حجز المواعيد عبر الرابط بالضغط هنا بإتباع خطوات مرنة تبدأ بتسجيل الدخول ثم اختيار الجلسات الاستشارية أو الإرشادية وتحديد الموعد والموافقة على الشروط والأحكام، وصولًا إلى حضور الجلسة حسب الموعد الذي تم حجزه.

ولفتت إلى أنه سيتم تقديم خدمات التدريب وورش العمل عن بُعد عبر أسابيع مراكز دعم المنشآت الافتراضية والتي يتم الإعلان عنها عبر حسابات "منشآت" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت حرصها على أن تكون عودة العمل في مراكز دعم المنشآت آمنة من خلال تنظيم الدخول للمراكز عبر آلية تضمن السلامة للجميع، وتوفير المستلزمات الصحية والطبية المهمة كمعقمات اليدين وأجهزة قياس الحرارة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام مع التوجيهات والتدابير الوقائية أثناء الدخول إلى مقار المراكز.

Advertisements

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دءوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

اقرأ أيضا:

خطوة بخطوة.. آلية التحقق من أحقية دعم ساند من التأمينات الاجتماعية

وزارة الداخلية تعلن عقوبة منشآت القطاع الخاص المخالِفة للإجراءات الاحترازية

الموارد البشرية تجدّد التذكير بشرطي إعفاء المنشآت من المقابل المالي