بالصور.. استعادة 12 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بالعطيف

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف، أكثر من 12 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء.

ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة، عقب التأكد من عدم وجود مسوغات شرعية ونظامية لإقامة الإشغالات.

وأوضحت أمانة الطائف، أن التعديات تمثلت في إقامة أسوار من البلك وغرف من الصفيح وحظائر للماشية وخزانات مياه وإشغالات مختلفة، تهدف إلى حيازة الأراضي بصورة غير نظامية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية لمتابعة التعديات تقوم برصد التجاوزات باستمرار للحد من انتشارها، وتعمل البلديات الفرعية على ضبط المخالفات في نطاق أعمالها، وتتم إزالة التجاوزات بأسرع وقت حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معها في مراحل لاحقة.

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وأشارت الأمانة إلى أن التعديات على الأراضي الحكومية تعرقل أعمال التنمية والتطوير؛ حيث إن هذه الأرضي مخصصة لمشاريع مستقبلية وأخرى خدمية.

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