أخبار السعودية اليوم.. عودة جميع فروع صندوق التنمية العقارية للعمل.. وتقويم التعليم تبلغ الطلبة بمواعيد الاختبار التحصيلي

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية ليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها صندوق التنمية العقارية يعلن عودة جميع الفروع للعمل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب تبلغ الطلبة، الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر بمواعيد الاختبار التحصيلي، والأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران.

تطبيق «توكلنا» يوضح كيفية الحصول على تصريح للحالات العائلية والوفاة

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية الحصول على تصريح حال وقوع ظرف طارئ كحالة وفاة.

«الشورى» يوافق على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» بدلًا من «ديوان المراقبة العامة»

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

صندوق التنمية العقارية يعلن عودة جميع الفروع للعمل.. ويدعو لإنهاء الإجراءات «إلكترونيًا»

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، داعيًا إياهم لإنهاء إجراءاتهم إلكترونيًا بشكل سريع وآمن وعن بُعد، وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق، عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

في غضون ساعات.. «تقويم التعليم» تبلغ الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر بمواعيد الاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستقوم في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بإبلاغ الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر، بمواعيد الاختبار في المقرات.

الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران ورياح نشطة على تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقتي الباحة ونجران؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

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بـ264 مليون ريال.. «الكابلات السعودية» توقع اتفاقًا لجدولة ديون مع مصرف الراجحي

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي لإعادة جدولة مديونية تقدر بـ 264.18 مليون ريال.

المدينة المنورة.. مصادرة 6411 كيلوجرامًا خضراوات وفاكهة فاسدة و26 عربة نقل مخالفة

نفَّذت الفرق الرقابة بأمانة المدينة المنورة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 240 جولة رقابية؛ أسفرت عن مصادرة 6411 كيلوجرامًا من الخضراوات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 26 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.

رسمت حي الطريف بالدرعية.. وزير الثقافة يشيد بلوحة الفنانة الصغيرة ود الغانم

أشاد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، بالطفلة «ود الغانم»، التي أبدعت في رسم لوحة عن حي الطريف في الدرعية، ضمن مشروع لليونسكو لرسم 154 موقعًا للتراث العالمي.

أمانة وبلديات الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال شهرين ونصف

نفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة لها، خلال قرابة الشهرين ونصف الشهر، أكثر من 13322 جولة رقابية و169 جولة رقابية مشتركة مع القطاعات المعنية (وزارة التجارة والقطاعات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء)، بهدف ضبط ورصد كل المخالفات ضمن جهودها الاحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد.

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