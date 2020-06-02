الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تحدد 242 جامعًا ومسجدًا لصلاة الجمعة

اعتبارًا من 5 يونيو
حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 242 جامعًا ومسجدًا بالمنطقة؛ لإقامة صلاة الجمعة اعتبارًا من الجمعة الموافق 13 شوال للعام 1441هـ، الموافق 5 يونيو الجاري.
وأوضح الفرع أن عدد الجوامع التي تُقام فيها صلاة الجمعة بلغ 135 جامعًا ومسجدًا بمدينة عرعر و51 جامعًا ومسجدًا في محافظة رفحاء و37 جامعًا ومسجدًا في محافظة طريف و19 جامعًا ومسجدًا في محافظة العويقيلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي وجه بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
ودعا مدير الفرع بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلاء الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنتها وزارة الداخلية؛ للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق.
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