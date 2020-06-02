أمانة وبلديات الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال شهرين ونصف

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة لها، خلال قرابة الشهرين ونصف الشهر، أكثر من 13322 جولة رقابية و169 جولة رقابية مشتركة مع القطاعات المعنية (وزارة التجارة والقطاعات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء)، بهدف ضبط ورصد كافة المخالفات ضمن جهودها الاحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الجولات تنوعت فيها رصد المخالفات ومنها عدم التقيد بتنفيذ التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية التي بلغ عددها نحو 1166 مخالفة.

بالإضافة إلى تحرير نحو 8 مخالفات بسبب التكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة للتكدس بسكن العمالة وتحرير 22 مخالفة لبعض الأنشطة التجارية غير المستثناة التي قد صدر قرار بإغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك لمزاولتها العمل، ونحو 14 مخالفة لمنشآت تجارية مارست العمل أثناء وقت منع التجول.

وأشارت إلى أن إجمالي المصادرات خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 167 ألف كجم، تم تحرير محاضر على إثرها، وإتلافها حسب الطرق الصحية المتبعة، وتطبيق لائحة الغرامات الجزاءات البلدية تجاه المخالفين.

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